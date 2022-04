Giornata salute: Ancona lancia iniziative sensibilizzazione

Una mostra all'Informagiovani di poster scientifici e materiale informativo (7-21 aprile), attività fisiche al Parco della Cittadella denominate '1 Km in salute', dove con un cardiofrequenzimetro si potrà misurare la resistenza dei partecipanti, analisi della qualità dell'aria, piani antinquinamento atmosferico e di mobilità sostenibile.

Queste alcune delle iniziative messe a punto dal Comune di Ancona per sensibilizzare i cittadini sui temi ambientali e limitare l'inquinamento, presentate oggi nel capoluogo dorico in occasione della Giornata Mondiale della Salute istituita dall'Oms.

I parametri riguardanti l'inquinamento dell'aria ad Ancona - hanno informato l'assessore alle Politiche sociali e presidente dell'associazione Rete Città Sane, Emma Caprogrossi, assieme all'assessore a Porto e Trasporti Ida Simonella e a quello all'Ambiente Michele Polenta - sono largamente al di sotto della soglia di legge stabilita dall'Eu, ma non delle indicazioni assai più restrittive dell'Oms. Quest'ultima infatti intende il concetto di salute in senso globale, come benessere psicologico, ambientale, lavorativo, economico, sociale e culturale. Un obbiettivo da raggiungere nel tempo con scelte politiche mirate.

Ad Ancona - hanno spiegato - l'inquinamento atmosferico è dovuto per un terzo ai trasporti, per un terzo alle attività produttive, in particolare legate al porto, e per un terzo al riscaldamento degli edifici. Il Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums) delineato dall'assessorato competente, punta soprattutto sull'utilizzo di sistemi elettrici pubblici (filovie e filobus) e privati per i quali è in agenda anche il raddoppio delle colonnine di rifornimento.

In programma anche la costruzione di piste ciclabili e di parcheggi più lontani dalla città, ad essa collegati con bus navetta, utilizzando prevalentemente fondi del Pnrr (circa 20 milioni di euro) Già attuato invece, prima ancora che diventasse legge, l'uso di carburante a basso contenuto di zolfo per le navi che entrano in posto, cui dovrebbe seguire l'elettrificazione delle banchine. Si prevede l'efficientamento energetico di teatri, parchi e scuole per altri dieci milioni di euro. (ANSA).