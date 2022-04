Covid: Marche, -14 ricoveri in un giorno (231), 5 deceduti

(ANSA) - ANCONA, 07 APR - Sensibile diminuzione di ricoveri per Covid-19 nelle Marche in 24ore: -14 degenti negli ospedali marchigiani in cui restano al momento 231 persone per patologia legata al Covid. Sono dieci i ricoverati in Terapia intensiva (invariato rispetto a ieri), 61 in Semintensiva (+2) e -16 in reparti non intensivi (160). La percentuale di occupazione di posti letto da pazienti Covid resta al 3,9% per le Intensive (256 posti) mentre scende al 21,6% in Area Medica (235 su 1013 posti). Lo comunica la Regione Marche che dà conto di 2.249 positivi rilevati nell'ultima giornata e di un'incidenza che scende da 962,76 a 956,10. Cinque le persone decedute in 24 ore, con il totale regionale di vittime che raggiunge quota 3.751.

In un giorno sono state dimesse 39 persone. Gli ospiti di strutture territoriali sono 136 e 39 gli assistiti nei pronto soccorso. Il totale dei positivi scende a 11.489 (-943), gli isolamenti domiciliari calano a 22.577 (1.824) e i guariti/dimessi si attestano a 389.606 (+3.187).

Tre delle cinque persone decedute - tutte con patologie pregresse - nelle ultime 24ore, in correlazione al Covid, erano del Fermano (un 72enne di Monte Urano, una 93enne e una 95enne di Fermo); poi sono morti un 90enne di Jesi (Ancona) e una 87enne di Morrovalle (Macerata). (ANSA).