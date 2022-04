Ucraina: Marche, 283 bambini e ragazzi accolti nelle scuole

(ANSA) - ANCONA, 06 APR - Sono 283 i bambini e ragazzi ucraini accolti nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado delle Marche dall'inizio dell'emergenza umanitaria generata dalla guerra in Ucraina. A fornire il dato, aggiornato al 5 aprile, è l'Ufficio Scolastico regionale. Rispetto all'ultimo report dell'Usr, del 31 marzo, quando erano 248, il numero dei bambini e ragazzi ucraini nelle scuole è cresciuto di 35 unità.

Il maggior numero di bambini e ragazzi in fuga dalla guerra è stato accolto negli istituti della provincia di Macerata (80); subito dietro la province di Ancona (73) e Pesaro Urbino (61).

Nell'Ascolano sono 39 e in provincia di Fermo 30. Pesaro, fra i capoluoghi di provincia, guida l'accoglienza con 49 bambini e ragazzi ucraini integrati nel sistema scolastico regionale; ad Ancona se ne contano invece 39, a Macerata 19, a Fermo 9 e ad Ascoli Piceno 5. (ANSA).