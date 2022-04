Terremoto: torna agibile abitazione a San Severino Marche

Dopo le scosse di terremoto del 2016 torna agibile un'abitazione in località Parolito, nel Comune di San Severino Marche (Macerata). Il sindaco Rosa Piermattei, a seguito dei lavori di riparazione del danno con rafforzamento localizzato della struttura, ha revocato l'Ordinanza con la quale aveva dichiarato non utilizzabile l'edificio. L'immobile è stato interessato da opere di ricostruzione, per un importo di circa 90mila euro, grazie a un finanziamento concesso dall'Usr della Regione Marche. (ANSA).