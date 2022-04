Covid: Marche, +4 ricoveri in 24ore, 25 morti in 3 giorni

Nell'ultima giornata altre otto persone decedute in correlazione con la pandemia da Covid-19 nelle Marche e il totale sale a 3.746: sono 25 i decessi registrati in tre giorni. Sono invece 1.981 i casi di positività rilevati in 24ore con incidenza su 100mila abitanti in calo da 991,67 a 962,76. Il numero di ricoverati è cresciuto di quattro unità fino a quota 245: 10 si trovano in Terapia intensiva (invariato) e la percentuale di occupazione Covid resta 3,9% sui 256 posti; sono invece 235 i degenti in Area Medica (23,% sui 1.013 posti) di cui 59 in Semintensiva (+4 rispetto a ieri) e 176 in reparti non intensivi (invariato); 31 i dimessi. E' il quadro fornito dall'ultimo aggiornamento giornaliero pubblicato dalla Regione Marche.

Il totale di positivi (ricoveri più isolamenti domiciliari) scende a 12.432 (-174) e gli isolamenti domiciliari sono 24.401 (-201) mentre i guariti/dimessi si attestano a 386.419 (+2.147).

Gli ospiti di strutture territoriali sono 135 e 37 persone si trovano in osservazione nei pronto soccorso (tecnicamente non ricoverati).

Degli ultimi otto deceduti nelle Marche ben sei erano residenti in provincia di Ancona: un 62enne e una 77enne di Ancona, un 83enne di Agugliano, un 83enne di Polverigi, un 88enne di Numana e una 97enne di Corinaldo; le altri vittime sono una 75enne di Porto Sant'Elpidio (Fermo) e una 94nne di Ascoli Piceno. (ANSA).