Il made in Marche approda in Catalogna con fiera Alimentaria

(ANSA) - ANCONA, 05 APR - Il made in Marche approda in Catalogna: Marini Tartufi, Filotea Experience, Tre Mori, Pergola Tartufi, Cantina Boccafosca, NFS Food, Togni, Spinosi, T&C s.r.l., Spinosi srl e Angelozzi Tartuficoltura presenti ad Alimentaria, manifestazione internazionale a Barcellona di riferimento per tutti i professionisti dell'industria alimentare e food service. Accanto a loro Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche che, attraverso la sua Azienda speciale per l'agroalimentare Linfa ha organizzato col partner regionale la collettiva di Barcellona. Un territorio marchigiano per cui il food&wine è un comparto cruciale, che conta "quasi 26.800 imprese impiegando circa 36.400 addetti. L'export del 2021, attestato su oltre 453 milioni, ha segnato una cresciuta del 7% rispetto al 2019, anno pre pandemia" segnala Gino Sabatini, presidente di Camera Marche. "C'è interesse per un incoming di operatori economici e stampa spagnola nelle Marche - annuncia l'assessore all'Agricoltura e vice presidente di Regione Marche Mirco Carloni -. Stiamo avviando con la Camera di Commercio Italiana per la Spagna e la Camera Italiana Barcellona, una collaborazione e una progettazione strutturale per i prossimi anni con due appuntamenti chiave: uno dedicato all'Horeca e uno alla grande distribuzione, ambiti su cui vorremmo imprimere maggiore forza portando qui sempre più produttori". Sabatini ribadisce la soddisfazione per la partecipazione all'iniziativa "che riapre la stagione fieristica primaverile. Ieri si è chiusa Tipicità, anche la Bit sarà occasione di parlare del fattore enogastronomia come traino di attrazione turistica. In attesa di Cibus a maggio, stiamo avviando relazioni strategiche qui in Spagna nel segno di una continuità: questo è mercato in crescita che guarda con attenzione al nostro territorio" conclude.

(ANSA).