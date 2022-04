Covid: nelle Marche -14 ricoveri, sono 241

(ANSA) - ANCONA, 05 APR - Netto calo dei ricoveri legati al covid negli ospedali marchigiani, dopo il picco di ieri (+9), sono scesi a 241, 14 meno di ieri: 10 in terapia intensiva (invariato), 55 in semi intensiva (-1), 176 on reparti non intensivi (-13), secondo i dati della Regione Marche, che indicano anche che ci sono stati 34 dimessi nell'ultima giornata. L'occupazione dei posti letto nelle intensive (10) è al 3,9%%, nell'area medica (231) al 22,64%. Nell'ultima giornata ci sono stati 9 decessi, che fanno salire il totale a 3.738.

Sono morti 5 uomini e 4 donne, di età compresa tra 62 e 96 anni, tutti con patologie pregresse. Ci sono 37 persone in osservazione nei pronto soccorso (non considerate tra i ricoverati), 135 ospiti nelle strutture territoriali. I positivi alla data di oggi (ricoverati e isolamenti) sono 12.606, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 24.602, di cui 730 con sintomi. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 384.272. (ANSA).