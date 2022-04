Ucraina: Falconara, studenti con bandierine accolgono Kiril

Cori, bandierine colorate e tante emozioni, questa mattina, per dare il benvenuto a Kiril, un bambino di 11 anni fuggito dalla guerra in Ucraina con la mamma e la nonna e ora ospitato a Falconara Marittima (Ancona). Da oggi, il ragazzino frequenta la classe quinta A della scuola elementare "Mercantini". Per accoglierlo, tutti i bambini della scuola, le insegnanti e il dirigente scolastico Fabio Rustici lo hanno aspettato in cortile, con in mano una bandierina dai colori dell'arcobaleno e dell'Ucraina. "Kiril, Kiril", hanno ripetuto i bambini, come a fare il tifo per il nuovo compagno arrivato a scuola insieme a mamma e nonna.

Ad attenderlo all'ingresso ha trovato la sindaca Stefania Signorini, che lo aveva accolto al suo arrivo in Italia, lo scorso 13 marzo. Il grande entusiasmo dei bambini e dello stesso Kiril, che forse non si aspettava una simile accoglienza, ha fatto salire le lacrime agli occhi di tutti gli adulti presenti.

A portare Kiril a Falconara erano stati quattro volontari falconaresi, partiti con mezzi di Croce Gialla e Avulss per trasportare farmaci e altri aiuti umanitari fino a Przemysl, la cittadina polacca al confine con l'Ucraina dove è stato allestito dalle associazioni umanitarie un centro per l'accoglienza dei profughi.

Kiril, con mamma e nonna, era stato riportato in Italia insieme ad altre nove persone. Dopo un primo periodo in una struttura messa a disposizione dalla parrocchia, i tre sono stati accolti in un appartamento a Falconara grazie anche alla collaborazione con la Caritas. (ANSA).