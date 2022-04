Covid: Marche, 860 casi in 24ore, incidenza risale a 1.025

Nelle Marche 860 positivi in 24ore rilevati e incidenza in lieve risalita a 1.025,57 (ieri 1.002,53). Esiguo, come sempre nel weekend, il numero di tamponi analizzati: 2.536 di cui 2.133 nel percorso diagnostico (40,3%) e 403 nel percorso guariti; su 201 casi in corso un approfondimento epidemiologico. Le persone con sintomi sono 183; i casi comprendono 235 contatti stretti di positivi, 228 contatti domestici, due in setting lavorativo, uno ciascuno in setting scolastico/formativo, sanitario, assistenziale.

I positivi riscontrati in provincia di Ancona sono 322; a seguire, per numero assoluto di casi, Macerata (172), Ascoli Piceno (145), Pesaro Urbino (112), Fermo (87); 22 i positivi provenienti da fuori regione. Ancora una volta - i contagi sono presenti in tutte le fasce d'età - sono persone tra i 25 e i 44 anni quelle maggiormente interessate dai contagi (232); poi le fasce d'età 45-59 anni (219), 60-69 anni (79) e 6-10 anni (78).(ANSA).