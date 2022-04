Covid: Marche, +11 ricoverati e 8 deceduti in un giorno

(ANSA) - ANCONA, 04 APR - Torna a crescere sensibilmente, dopo alcuni giorni di calo, il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: +11 nell'ultima giornata fanno salire il totale da 244 a 255. Ci sono dieci degenti in Terapia intensiva (-1), 56 in Semintensiva (+3) e 189 in reparti non intensivi (+9); 16 i dimessi. La percentuale di occupazione dei posti letto da pazienti Covid, fa sapere la Regione, scende al 3,9% in Intensiva (10 su 256) e sale al 24% in Area Medica (245 su 1.020 posti letto). In un giorno sono 860 i casi di positività registrati e l'incidenza è risalita a 1.25,57. Otto le persone decedute e ora il totale raggiunge i 3.729.

Cinque dei deceduti erano residenti nell'Anconetano (una 73enne e un 97enne di Ancona, un 81enne di Osimo, un 82enne di Chiaravalle e un 91enne di Jesi); due erano del Maceratese (una 63enne di Treia e un 84enne di Tolentino); infine un 84enne di Montegranaro (Fermo).

Il totale di positivi (isolati più ricoverati) scende a 13.250 (-248), gli isolamenti domiciliari sono 25.854 (-192) e i guariti/dimessi sono 380.823 (+1.100). (ANSA).