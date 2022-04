Tumori: Ancona, presentato corso auto-esame seno 'MammaCare'

Presentato a Palazzo delle Marche ad Ancona, sede del Consiglio regionale, il nuovo corso teorico e pratico di "autoesame" al seno, attivato dal Comitato di Ancona, presieduto da Daniela Ronchi, con la consulenza del dott. Gabriele Bianchelli, già dirigente medico della Chirurgia senologica degli Ospedali Riuniti di Ancona. L'Andos sempre in prima linea per sostenere le donne operate al seno e per fornire concretezza alle iniziative da mettere in campo sul fronte della prevenzione.

L'iniziativa, che rientra in un progetto avviato nel 2015, ha l'obiettivo di sensibilizzare le donne al problema, di far conoscere i mezzi diagnostici ed insegnare a riconoscere le modificazioni visibili e papabili al seno. L'incontro è stato avviato con gli interventi del Presidente del Consiglio, Dino Latini, e della Presidente della Commissione sanità, Elena Leonardi, che si sono soffermati proprio sull'importanza della prevenzione e sulla significativa attività portata avanti dall'Andos in forma del tutto volontaristica.

Come ha specificato Ronchi, "il nostro impegno è quello di fornire aiuto e supporto nell'arco dell'intero anno e non soltanto nel corso del mese di ottobre, che è quello dedicato alla prevenzione". Il corso, illustrato dal dott. Bianchelli, utilizza il metodo "MammaCare", sviluppato negli Usa e supportato dal National Center Institute, su modelli di mammelle sintetiche. E' completamente gratuito e si svolge presso la sede dell'Andos di Ancona. Possono partecipare, in piccoli gruppi, tutte le donne che ne fanno richiesta.

"L'autoesame - ha spiegato Bianchelli - non può ovviamente sostituirsi agli esami strumentali previsti dai programmi di screening mammografici, ma può aiutare le donne, tra una mammografia e l'altra, ad accorgersi di qualche cambiamento e può fornire un aiuto a quelle fasce di età per le quali non sono previsti gli stessi esami strumentali". (ANSA).