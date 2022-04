Prodotti ittici e dolciari privi tracciatura, 2 denunce Nas

Detenuto in un ristorante di Senigallia, ai fini della somministrazione, di circa 25 kg di prodotti ittici vari e di preparati a base di pesce (del valore di circa 400 euro) privi di qualsivoglia etichettatura o altra informazione utile alla loro rintracciabilità. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas supportati dai militari del locale Comando Provinciale Carabinieri durante ispezioni nei comuni di Ancona e Senigallia, per controlli relativi ai prodotti ittici. Il titolare del ristorante in questione è stato segnalato alla competente autorità amministrativa. I prodotti privi di elementi di tracciatura sono stati sottoposti a sequestro amministrativo mentre è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro a carico del titolare dell'esercizio pubblico.

I controlli del Nas, sempre in sinergia con i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, hanno riguardato anche gli alimenti per le festività pasquali. E' stato segnalato all'autorità amministrativa e sanitaria il titolare di un'attività commerciale - nel comune di Chiaravalle - poiché ha detenuto ai fini della commercializzazione complessivamente 50 Kg di prodotti dolciari e da forno, privi di etichettatura o informazioni utili allo loro rintracciabilità. Durante i controlli sono stati accertate anche carenze igienico sanitarie e strutturali sia dei locali che delle attrezzature. I prodotti da forno sono stati sottoposti a sequestro amministrativo mentre sono state elevate sanzioni per 2.500,00 euro. (ANSA).