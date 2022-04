Comunali: Italexit-Pdf, candidato sindaco Jesi Marco Cercaci

E' l'avv. Marco Cercaci il candidato sindaco di Jesi per "Italexit con Paragone" e "Popolo della Famiglia". Cercaci, avvocato, regista, esperto di archeologia, appassionato di arte, vanta un'importante esperienza da assessore alla cultura a Jesi fino al 2002: "rappresenta al meglio, - secondo Italexit per l'Itala e Pdf - tutte le componenti che un sindaco dovrebbe avere per un buon governo della città". La candidatura, "proposta di vero camiamento pe la città" è stata presentata oggi in conferenza stampa insieme ai coordinatori regionali di Italexit Massimo Gianangeli e del Popolo della Famiglia Fabio Sebastianelli: "è volta - spiegano i promotori - a dare voce a quella parte di popolazione vessata negli ultimi anni di restrizioni, coercizioni, ricatti persino per poter lavorare e che in questo momento non trova alcuna rappresentanza nel quadro istituzionale, anche cittadini, silente e totalmente allineato alla fallace narrazione egemone".

"L'eredità che ci lasciano gli uscenti di oggi ed i loro predecessori è purtroppo ricca di problematiche che si dovranno affrontare con priorità: - affermano - un insufficiente livello di servizi sociali e assistenziali per persone e famiglie in difficoltà; la sistemazione ormai non più rimandabile della casa di riposo; un commercio stremato e definitivamente travolto dalle restrizioni e discriminazioni del Green pass; la riqualificazione di interi quartieri abbandonati a loro stessi; lo sviluppo culturale della città, monopolizzato da una Fondazione la cui esistenza o quanto meno il cui ruolo va rimesso in discussione; tariffe rifiuti pesanti anche a causa di scelte miopi dell'amministrazione uscente". Inoltre lamentano "una esagerata attenzione alle grandi opere pubbliche che ha lasciato indietro l'avvio di un reale piano di manutenzione ordinaria della città" e va ricostruita una visione urbanistica della città, completamente assente negli ultimi anni". (ANSA).