Pinacoteca Ancona, 3 nuove sale e ingresso in via Pizzecolli

(ANSA) - ANCONA, 31 MAR - Il Comune di Ancona apre dall'8 aprile tre nuove sale della Pinacoteca Civica 'Francesco Podesti', e ripristina l'originario ingresso in via Pizzecolli, che dal 2016 era stato spostato in vicolo Foschi per lavori.

L'hanno annunciato oggi in un incontro stampa l'assessore alla Cultura Paolo Marasca e lo storico dell'arte Stefano Zuffi, curatore dell'allestimento dei nuovi spazi, che accoglieranno anche il 'Ritratto dei marchesi Busca', di Podesti recentemente acquistato dal Comune. Si parte dalla rinnovata biglietteria con annesso bookshop, reso più funzionale e accogliente, e si entra nella prima sala dove si possono ammirare 13 tele di Podesti (Ancona 1800-Roma 1895): dal 'Ritratto di Mariano Ploner' a 'Eteocle e Polinice', fino al nuovo acquisto raffigurante i fratelli Busca (1825). I due sono ripresi a figura intera e in abiti da viaggio sullo sfondo di un porticato in prospettiva, dove in secondo piano, in atteggiamento quasi furtivo, compare lo stesso Podesti. "Un capolavoro - ha commentato Zuffi - che segnò una svolta per l'artista, chiamato poco dopo a dipingere per i Torlonia a Roma, per i Savoia a Torino e per Papa Pio IX, fino alle Esposizioni di Parigi e Londra". In mostra, tra gli altri, anche il monumentale 'Giuramento degli Anconetani', i ritratti dei cardinali Antonio Maria Cadolini e Gabriele Ferretti e l'olio su tela 'La Proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione', affollato da decine di personaggi.

Il dipinto rappresenta la prima stesura del bozzetto, poi rielaborato, del grande affresco che occupa la parete principale della Sala della Concezione in Vaticano, che Pio IX nel 1854 aveva voluto affidare a Podesti, e di cui appaiono nella nuova sala della pinacoteca anche due cartoni che fanno parte del vasto corpus di disegni preparatori. Conclude il percorso la Sala Daretti, che sarà adibita anche ad ospitare conferenze, con una copia del quadro di Rubens 'La continenza di Scipione', preziosa copia di un'opera del pittore fiammingo distrutta in un incendio nel 1836. Ingresso gratuito dall'8 al 10 aprile.

(ANSA).