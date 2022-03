Danni vetri sito archeologico sotto Corte Appello, denuncia

(ANSA) - ANCONA, 31 MAR - E' stato individuato il responsabile del danneggiamento di una vetrata blindata, che delimita il sito archeologico sotto il palazzo della Corte d'Appello di Ancona, lato via Zappata. Giovedì 24 Marzo, un giovane di circa 21 anni, anconetano, dopo aver prelevato dalla vicina piazza Roma due pesanti pali segnaletici parapedonali in ghisa, li aveva trasportati fino a via Zappata e, successivamente, si era divertito scagliandoli contro la vetrata blindata: nell'area archeologica si trovanoi resti di una domus romana e di un tabernae affioranti sotto il palazzo della Corte d'Appello. Dopo la denuncia sporta dal presidente della Corte d'Appello, sono scattate le indagini della Polizia. L'analisi dei video estratti dagli impianti di video sorveglianza del Palazzo e delle vie limitrofe ha permesso ai poliziotti di individuare ed identificare il responsabile del gesto, che è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per danneggiamento aggravato. (ANSA).