Covid:Asur,3.700 profughi ucraini, metà testati, 55 positivi

(ANSA) - ANCONA, 30 MAR - Sono arrivati a quota 3.700 i cittadini ucraini accolti e censiti dall'Asur Marche alla data del 29 marzo 2022. Di questi, rende noto l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, circa 1.700 sono minori. I dati aggregati aggiornati del monitoraggio della popolazione ucraina nelle Marche sono ricavati dal totale delle cinque Aree Vaste sommati ai numeri che sono stati trasmessi da Questura /Prefettura e rilevati da richieste di soggiorno STP (stranieri temporaneamente presenti) presso i vari uffici Anagrafe Assistiti dislocati su tutto il territorio regionale. Oltre la metà sono già stati contattati dal Dipartimento di Prevenzione e sottoposti a tamponi covid risultando positivi in 55. Nelle Aree Vaste - seguita l'Asur - si stanno effettuando i tamponi molecolari ad opera dei Dipartimenti di Prevenzione e gli operatori stanno ricontattando tutti. Al fine di facilitare le pratiche e il contatto con i servizi preposti, per tutte le informazioni utili circa l'accoglienza sul suolo italiano e le procedure da seguire relativamente a tamponi/isolamento e quant'altro, l'Asur Marche ha creato uno spazio informativo sul sito www.asur.marche.it alla sezione "Cittadini" - "Emergenza Ucraina" con le spiegazioni e le procedure da seguire oltre all'ubicazione, orari e telefoni degli ambulatori e degli uffici a disposizione su tutto il territorio regionale".

Grazie a tutti per la collaborazione (ANSA).