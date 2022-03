Covid: Marche, +5 ricoveri (254) e 5 decessi in un giorno

Ancora in crescita i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: cinque in più nell'ultima giornata fanno salire il totale a 254 di cui 12 in Terapia intensiva (+2), 58 in Semintensiva (-2), 184 in reparti non intensivi (+5), 32 i dimessi in 24ore. Lo fa sapere la Regione. Le percentuali di occupazione di pazienti Covid salgono al 4,7% per le Terapie intensive (12 su 256 posti) e al 23,7% (242 su 1.020). In un giorno rilevati 2.415 positivi (incidenza in calo a 1.064,73).

Cinque i decessi: una 83enne di Civitanova Marche e un 84enne di Castelraimondo (Macerata); una 82enne di Porto San Giorgio (Fermo); in provincia di Ancona un 79enne di Loreto e una 98enne di Ancona; il totale nelle Marche è arrivato finora a quota 3.707.

Sono risultati in calo i positivi (15.252; -881 rispetto a ieri) e gli isolamenti domiciliari (26.872; -2.080) mentre i guariti/dimessi sono 369.183 (+3.291). Gli ospiti di strutture territoriali sono 133 e le persone in osservazione nei pronto soccorso 37. (ANSA).