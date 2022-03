Covid: Marche, +13 ricoveri (248) e 5 deceduti in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 28 MAR - Impennata di ricoveri per Covid-19 nell'ultima giornata nelle Marche anche se resta invariato il numero di degenti in Terapia intensiva. Le persone ricoverate raggiungono quota 248 (+13) di cui 9 in Intensiva, 59 in Semintensiva (+3) e 180 in reparti non intensivi (+10). Il tasso di occupazione di pazienti Covid resta al 3,5% in Terapia intensiva (256 i posti letto) e sale al 23,4% in Area Medica (239 ricoveri su 1.020 posti). In un giorno 25 persone dimesse.

In 24ore sono 514 i casi di positività rilevati per un'incidenza che scende a 1.090,78. Cinque le persone decedute: della provincia di Macerata una 84enne di Pioraco, un 86enne di Castelraimondo e un 94enne di Esanatoglia (Macerata); poi un 90enne di Offagna (Ancona) e una 91enne di Castignano (Ascoli Piceno). Il totale regionale di vittime da inizio pandemia si porta a 3.701.

Attualmente sono 136 gli ospiti in strutture territoriali e 39 in osservazione in pronto soccorso (tecnicamente non ricoverati). Il totale di positivi scende a 15.723 (-737). Il totale di positivi (ricoverati più isolati) scende a 15.723 (-737), gli isolamenti domiciliari calano a 25.821 (-1.233) e i guariti/dimessi raggiungono i 362.980 (+1.246). (ANSA).