Ucraina: Acquaroli, istituzioni si 'stringano' per soluzioni

(ANSA) - ANCONA, 26 MAR - "Stiamo vivendo una fase molto complessa, dove il livello istituzionale deve stringersi in maniera intelligente per cercare soluzioni che siano immediate e concrete". Lo ha affermato il presidente della Regione Francesco Acquaroli, intervenendo all'Assemblea annuale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche, nel corso del convegno conclusivo sulla Carta dei doveri dell'informazione economica.

"Perché più della pandemia, - ha detto ancora il presidente della Regione Marche -, questa crisi internazionale rischia di riscrivere, in maniera forzata, l'equilibrio delle regole. Oggi l'Europa deve promuovere una profonda riflessione, con l'Italia tra i Paesi europei maggiormente colpiti dal conflitto russo ucraino in corso. È necessario che tutta la filiera istituzionale - locale, nazionale ed europea - comprenda i nuovi scenari e ridisegni un modello di sviluppo adeguato ai tempi che si stanno prospettando". (ANSA).