Mondiali: amici Mancini, resti alla guida della Nazionale

(ANSA) - JESI, 25 MAR - "Roberto Mancini resti alla guida della Nazionale": a dirlo all'ANSA è Bruno Sassaroli, parlando a poche ore dall'eliminazione dal Mondiale in Qatar, a nome di tutti gli amici di Jesi del ct azzurro. "Dopo la grande gioia dell'Europeo, purtroppo questa grande delusione ma che in qualche modo mette ancora più in evidenza il miracolo calcistico che Roberto era riuscito a fare 8 mesi fa", aggiunge Sassaroli.

Che punta il dito sui pochi calciatori italiani che trovano spazio nelle squadre di club: "Se su 22 giocatori in campo al massimo di contano 4-5 italiani, è poi normale non avere una scelta ampia". "Adesso - dice ancora l'amico - c'è da costruire un nuovo percorso e Roberto è senza dubbio il commissario tecnico migliore per ripartire da zero, lo ha già dimostrato".

"Dopo la partita con la Turchia lo aspettiamo a Jesi, lui lo sa che noi amici veri non lo abbandoniamo mai, soprattutto nei momenti più difficili", conclude Sassaroli. (ANSA).