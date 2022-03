Covid: nelle Marche +2.502 casi, incidenza plateau epidemico

(ANSA) - ANCONA, 25 MAR - Nelle Marche ci sono 2.502 nuovi casi casi registrati nelle ultime 24 ore con incidenza a 1.163,11 (ieri 1.187) su 100mila abitanti, indicando una fase di plateau epidemico, secondo l'Osservatorio Epidemiologico regionale. I nuovi casi rappresentano il 42,8% dei 5.840 tamponi analizzati nel percorso diagnostico su 7.536 tamponi complessivi. I soggetti con sintomi con 485, i contatti stretti di casi positivi 694, i contatti domestici 653, i positivi in setting scolastico formativo 26, i contatti in ambiente di vita socialità 8, i contatti in setting lavorativo 5. Per 611 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. La provincia di Ancona resta quella con il maggior numero di positivi, 762, seguita da Macerata con 473, Ascoli Piceno con 418, Pesaro Urbino con 406, Fermo con 346, oltre 97 casi di fuori regione.

Il contagio continua a circolare maggiormente nella fasce di età tra 25 e 49 anni con 1.277 casi complessivi: 697 tra i 25-44 anni e 580 tra 45-59 anni, seguiti da 60-69 anni con 277 casi.

