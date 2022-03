Sanità: Ancona, programma robotico chirurgia epatobiliare

Presentato ad Ancona un innovativo programma robotico, attraverso l'impiego del sistema "Da vinci Xi", per l'attività di chirurgia epatobiliare e pancreatica mininvasiva che si amplia all'Ospedale regionale di Torrette. A illustrarlo oggi il prof. Marco Vivarelli, direttore della Clinica di Chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e dei Trapianti: "L'approccio mininvasivo è diventato ormai sistematico e la chirurgia laparoscopica robot-assistita è una tecnica più avanzata della chirurgia mininvasiva". Dal 2016, la Clinica di Chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e Trapianti registra un progressivo aumento di interventi su fegato e pancreas per via mininvasiva laparoscopica. Le resezioni epatiche mininvasive nel periodo 2016-2021 sono state 402. Le resezioni pancreatiche nello stesso periodo 224; quelle pancreatiche mininvasive, nel periodo 2019-2021, sono state 51.

La Clinica, osserva la Regione Marche, "si conferma struttura d'eccellenza e tra le principali annoverate nei registri italiani (IGoMils e IGoMips) ed internazionali di chirurgia mininvasiva epatica e pancreatica". "Una struttura di riferimento nella Regione - ha detto Vivarelli - per il trattamento super specialistico delle malattie chirurgiche di fegato, vie biliari e pancreas".

"Potendo contare su tecnologie importanti e professionisti tra i primi al mondo - ha rimarcato l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini - ritengo opportuno insistere su una riorganizzazione del sistema sanitario regionale allocando le risorse disponibili, per personale medico-infermieristico, laddove è maggiore la domanda. Va un po' parametrata la struttura operativa di questo ospedale di secondo livello per garantire una domanda di prestazioni e cura che molto spesso si rivolge verso il Nord Italia, specie per patologie quali, ad esempio, alcuni tumori molto invasivi".

All'evento presenti anche il prof. Gian Luca Gregori (rettore Università Politecnica Marche), il prof. Mauro Silvestrini (preside Facoltà di Medicina e Chirurgia), il prof. Mario Guerrieri (direttore della Sod Clinica Chirurgica Generale d'Urgenza); dott.ssa Elisabetta Cerutti (direttrice Sod Anestesia e Rianimazione dei Trapianti e Chirurgia Maggiore).

