Covid: Marche, +6 ricoveri in un giorno, 8 in Intensiva (+1)

(ANSA) - ANCONA, 24 MAR - Sei ricoverati per Covid in più nelle Marche nell'ultima giornata: il totale è ora aggiornato a 233 di cui 8 in Terapia intensiva (+1), 225 in Area medica (+5) tra i quali 57 in Semintensiva (-4) e 168 in reparti non intensivi (+9); 32 le persone dimesse in 24ore. Con questi dati, forniti dalla Regione Marche, il tasso di occupazione Covid delle terapie intensive sale al 2,3% mentre quello in Area medica è del 22,1%. In un giorno registrati 2.821 positivi per un'incidenza in leggero arretramento a 1.187,09. Quattro i deceduti, tutti con patologie pregresse, che fanno aumentare il totale regionale a 3.682: un 66enne di Civitanova Marche (Macerata), una 86enne di Montegranaro (Fermo), un 91enne di Jesi (Ancona) e un 86enne di Alba Adriatica (Teramo) ricoverato ad Ascoli.

Il totale di positivi (tra ricoveri e isolamenti) sale a 17.230 (+446), gli isolamenti domiciliari sono in totale 27.738 (+698), i guariti/dimessi sono 354.065 (+2.371). gli ospiti di strutture territoriali attualmente si attestano a 120 e 52 in osservazione nei pronto soccorso. (ANSA).