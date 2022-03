Ucraina, virale 'abbraccio' Lettonia ispirato da artista Jesi

E' diventata virale in rete l'immagine del murales realizzato pochi giorni fa su un palazzo di Riga, capitale della Lettonia, e che rappresenta l'abbraccio tra due ragazze abbigliate l'una con i colori della bandiera ucraina, l'altra con quelli della Lettonia. Una immagine ispirata da uno scatto, diventato ormai iconico, di Francesca Tilio, fotografa e performer di Jesi (Ancona), nelle Marche, autrice di una ricercata e originale serie di narrazioni fotografiche che indagano gli atti di relazione, affetto e amore tra gli umani.

Da anni l'immagine della Tilio, tratta dalla serie "Girls from another planet"", è ripresa da artisti di tutto il mondo tramite collage, illustrazioni, manipolazioni di diversa natura.

Domenica scorsa è arrivata sulla parete spoglia di un negozio di mobili, a Riga, grazie a Dainis Rudens, street artist lettone, che ha cambiato i colori degli abiti delle ragazze per esprimere la vicinanza della Lettonia al popolo ucraino. Il testo vicino al disegno dice "Kopā mēs esam spēks", insieme siamo più forti.

L'opera è stata commissionata dal salone di mobili Kate mēbeles e si trova in zona Čiekurkalna nella capitale lettone.

"Da ieri mi arrivano continue segnalazioni di post internazionali che parlano di questa operazione, lo ha rilanciato anche l'ambasciata della Lettonia in India via facebook. Sono emozionata e felice - fa sapere all'ANSA l'artista marchigiana. - E' bellissimo vedere come le opere riescano a staccarsi da chi le ha create e vivere una vita propria. Nessuno degli autori, a Riga, conosceva la mia foto prima di ieri, eppure era arrivata a loro dalla rete, in un continuo rimbalzo di suggestioni". (ANSA).