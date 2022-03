Terna, incontri digitali per presentare scelte Adriatic Link

(ANSA) - PESCARA, 23 MAR - Si svolgeranno il 31 marzo e il primo aprile prossimi, dalle ore 17, gli incontri informativi organizzati da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, per presentare le scelte localizzative del nuovo elettrodotto sottomarino Adriatic Link ai cittadini degli otto Comuni abruzzesi e marchigiani inizialmente interessati dal progetto: Montesilvano, Città Sant'Angelo, Cappelle sul Tavo, Spoltore e Cepagatti (provincia di Pescara), Silvi (provincia di Teramo), Fano e Cartoceto (entrambi in provincia di Pesaro e Urbino).

Durante gli incontri, in modalità digitale sulla piattaforma Teams, i tecnici di Terna evidenzieranno le motivazioni della scelta delle localizzazioni definitive, risultato del confronto con il territorio, dell'analisi delle osservazioni pervenute e dello svolgimento da parte dell'azienda di indagini integrative sulle aree interessate.

L'Adriatic Link, lungo circa 270 km di cui 230 in cavo marino, rafforzerà lo scambio di energia nell'asse centrale della penisola, garantendo sicurezza e flessibilità al sistema elettrico nazionale e consentendo di raggiungere gli obiettivi di incremento di energia da fonti rinnovabili. L'opera, per cui Terna investirà oltre 1 miliardo di euro, rientra nel Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale ed è inserito negli interventi previsti dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), che punta alla decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2030.

L'appuntamento del 31 marzo è dedicato alle Marche, quello dell' 1 aprile più specificamente all'Abruzzo, il link per il collegamento sarà pubblicato il giorno dell'evento sul sito di Terna. (ANSA).