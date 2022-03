Covid: Marche, 2.616 casi in 24 ore, incidenza sale a 1.191

Sale ancora nelle Marche l'incidenza di casi di coronavirus ogni 100mila abitanti: nell'ultima giornata sono stati rilevati 2.616 positivi e l'incidenza è passata da 1.178,82 a 1.191,62. In totale, fa sapere l'Osservatorio epidemiologico regionale, sono stati eseguiti 7.685 tamponi di cui 5.907 nel percorso diagnostico (44,3% di positivi) e 1.778 nel percorso guariti. Sono 497 le persone che hanno manifestato sintomi; i casi comprendono 728 contatti stretti di positivi, 711 contatti domestici, 42 in setting scolastico/formativo, 8 in ambiente di vita/socialità, 3 in setting lavorativo, 1 in setting sanitario e 2 assistenziale.

Per 615 contagi è in corso un approfondimento epidemiologico.

Il numero più alto di casi ancora in provincia di Ancona (817); seguono le province di Macerata (506), Ascoli Piceno (447), Pesaro Urbino (401), Fermo (333); 112 i positivi provenienti da fuori regione. (ANSA).