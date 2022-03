Consiglio regionale dedicato a medico Carlo Urbani il 29/3

Sarà dedicata alle celebrazioni di Carlo Urbani, il medito infettivologo di Castelplanio (Ancona) che isolò la Sars, la prima parte di seduta aperta del Consiglio regionale delle Marche convocata per martedì 29 marzo.

Urbani riuscì a identificare e classificare la malattia al centro dell'epidemia esplosa in Estremo Oriente e di cui rimase vittima il 29 marzo del 2003. L'appuntamento annuale per la "Giornata Carlo Urbani" è stato istituito con la legge regionale n.42 del 2020.

Nella seduta interverranno il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, il sindaco di Castelplanio, Fabio Badiali, e Luca Urbani dell'Aicu, l'associazione dedicata al padre. Porteranno le loro testimonianze Enzo Petrelli (già direttore Malattie infettive Marche nord), Marco Albonico (medico infettivologo), e Claudia Lodesani (presidente di Medici Senza Frontiere Italia). Le conclusioni saranno affidate al presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli. Al termine della seduta aperta si svolgerà la seduta ordinaria del Consiglio con l'eventuale approvazione di atti di indirizzo concernenti la "Giornata Carlo Urbani".

In serata, è previsto un secondo appuntamento a Castelplanio, organizzato in collaborazione con l'Aicu, a partire dalle ore 21, presso la sala polivalente "Pittori". Prevista la rappresentazione teatrale "Carlo Urbani la voce di un fiore di loto - Il Viaggio di una vita. Parole, note e immagini", da un'idea di Paolo Pirani. Introduzione affidata al Presidente dell'Assemblea legislativa, Dino Latini.

Per quanto riguarda la seduta del Consiglio regionale del 29 marzo, dopo la celebrazione di Carlo Urbani, si svolgerà la seduta ordinaria a partire dalla proposta di legge in materia di agricoltura. Previste anche interrogazioni e proposte di mozione. Diretta streaming dei lavori sulla pagina del Consiglio regionale delle Marche. (ANSA).