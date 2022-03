Comuni: Ancona, pubblicati bandi concorso per 19 posti

Concorsi pubblici per la copertura di 19 posti al Comune di ancona. L'amministrazione comunica di aver "pubblicato tre bandi per concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un totale di 19 posti nelle categorie C1 e D1". Con l'avviso numero 12/2022 sono "messi a bando 15 posti di agente di Polizia locale, categoria C1. La documentazione è scaricabile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione comunale al seguente indirizzo web: https://posta.comune.ancona.it/service/home/~/?auth=co&loc=it&id =20422&part=3".

L'avviso numero 13/2022 è riferito alla "copertura di un posto di istruttore informatico, categoria C1. La documentazione si può scaricare, sempre sul sito del Comune, all'indirizzo https://www.comuneancona.it/ankonline/bando-n-13-2022-concorso-p ubblico-per-esami-per-la-copertura-di-n-1-posto-di-istruttore-in formatico-cat-c-1-full-time-a-tempo-indeterminato-presso-il-comu ne-di-ancona/).

L'avviso numero 14/2022 bandisce, infine, "tre posti di funzionario archivista / bibliotecario, categoria D1. La documentazione è reperibile all'indirizzo https://www.comuneancona.it/ankonline/bando-n-14-2022-concorso-p ubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-3-posti-di-fun zionario-archivista-bibliotecario-cat-d-1-full-time-a-tempo-inde terminato-presso-il-comune-di-a/).

Tutte le domande devono essere presentate entro le ore 13.00 del 6 aprile 2022". (ANSA).