Ferito durante lite, questore Ancona chiude locale

(ANSA) - ANCONA, 22 MAR - Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso in data odierna un provvedimento ex art. 100 Tulps di chiusura del locale "Bar A Onda" nel capoluogo marchigiano a seguito dei fatti avvenuti sabato sera: una lite tra due avventori, uno straniero ed un italiano, che dopo aver consumato bevande alcoliche, si sono presi a pugni e calci proseguendo a pochi metri dall'esercizio. L'italiano è rimasto ferito ed è stato soccorso e trasportato all'ospedale in prognosi riservata. Sul posto sono intervenute due Volanti, il cui personale ha accertato che l'aggressione era scaturita per futili motivi e che alcuni avventori erano riusciti a fatica a fermare la furia dell'aggressore, successivamente arrestato dalla Polizia di Stato per lesioni gravi. Il questore di Ancona ha ritenuto che i fatti siano avvenuti anche in relazione ad un assoluta mancanza di controllo da parte della titolare del locale, peraltro assente in occasione degli avvenimenti: l'aggressore, sottoposto ad alcol-test presso il pronto soccorso, presentava un tasso alcolemico pari a ben 2.90 mg/l ed era positivo anche ai cannabinoidi. Lo stato di alterazione psico-fisica fa presumere che il soggetto abbia assunto alcolici presso il locale, oppure che, già in stato di ebbrezza, abbia continuato ad abusarne presso il locale. La vittima, inizialmente in prognosi riservata, poi sciolta con una previsione di 40 giorni, ha rischiato la vita e, secondo la Questura, sono stati inconfutabilmente compromessi l'ordine e la sicurezza pubblica. Il locale rimarrà chiuso per 10 giorni.

Stamane personale della Squadra Amministrativa e di sicurezza della Divisione di Polizia amministrativa della Questura ha posto i sigilli dinanzi al locale, con affissione di un cartello attestante la chiusura. (ANSA).