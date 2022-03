Crn: con contratto integrativo meno lavoro a parità salario

Via libera al nuovo contratto integrativo con orario di lavoro ridotto a parità di salario al cantiere navale Crn di Ancona. Ratificato dall'assemblea dei lavoratori, 260, del cantiere italiano del gruppo Ferretti storica azienda del territorio specializzata nella progettazione e costruzione di mega yacht, il rinnovo del contratto integrativo sottoscritto con la Fiom-Cgil e la Rsu aziendale. I lavoratori del cantiere navale anconetano lavoreranno 35 ore, ma saranno retribuiti per 40. L'accordo prevede, inoltre, l'aumento degli importi del premio di risultato che potranno arrivare fino a 4.600 euro l'anno, la contribuzione dell'azienda al fondo Cometa al 3%, l'allungamento del periodo di comporto per le malattie di lunga durata e l'istituzione della banca ore solidale. "La Fiom di Ancona e la Rsu aziendale esprimono una profonda soddisfazione, con l'auspicio che questo percorso possa essere intrapreso anche nelle altre aziende metalmeccaniche del territorio marchigiano", commenta il sidacato. (ANSA).