Covid: nelle Marche 220 ricoverati (-2), tre decessi

(ANSA) - ANCONA, 22 MAR - Aumentano, sia pure di poco, i ricoveri legati al covid nelle Marche, che arrivano a 220, due più di ieri: 6 in terapia intensiva (+1 su ieri), 63 in semi intensiva (-5), 151 in reparti non intensivi (+ 6), oltre a 34 dimessi, secondo i dati della Regione Marche. L'occupazione di posti letto da parte di pazienti covid è al 2,3% per le terapie intensive (6 pazienti), al 20,9% per l'area medica (214 pazienti). Nelle Marche l'incidenza sale a 1.178,82, e sono stati registrati 3.513 positivi nelle ultime 24 ore. Ci sono stati tre decessi, che fanno salire il totale a 3.677 dall'inizio della pandemia: sono morti 2 uomini e una donna di età compresa tra 78 e 87 anni, tutti con patologie pregresse. Ci sono 33 persone in osservazione nei pronto soccorso, 122 ospiti nelle strutture residenziali. I positivi la data di oggi sono 16.225 tra ricoverati e isolamenti, le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 26.215, di cui 897 con sintomi. I guariti dell'inizio dell'emergenza sanitaria salgono a 349.638.

