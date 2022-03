Infrastrutture: associazioni-Regione "insieme per crescere"

(ANSA) - ANCONA, 21 MAR - Categorie produttive e Regione "insieme" per colmare il gap infrastrutturale che penalizza le Marche e la loro competitività: "Insieme per crescere" e "Infrastrutture: volano di crescita e competitività" sono messaggi che fanno da sfondo a un manifesto stilato dalle associazioni (Confindustria, Cna, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e Coldiretti Marche) per accrescere l'integrazione delle Marche nel contesto nazionale e internazionale. L'analisi di singole opere, un focus su temi strategici e le dieci priorità infrastrutturali, sono state condivisi oggi con la Regione in un incontro presso la Camera di Commercio ad Ancona.

Di fronte tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria il presidente della Camera di Commercio Marche, Gino Sabatini, e l'amministrazione regionale rappresentata dal presidente Francesco Aquaroli, gli assessori Guido Castelli (Bilancio, Trasporti) e Francesco Baldelli (Infrastrutture, opere pubbliche, viabilità).

Il manifesto 'consegna' una mappa delle Marche 'da sogno' sotto il profilo infrastrutturale e un'altra con le iniziali dieci priorità regionali/interregionale che dovranno essere progettate e realizzate entro il 2025-2026: terza corsia nel tratto più a sud dell'A14 Marche (progettazione esecutiva e certezza di risorse con 3 ipotesi ancora in campo), uscita dal porto di Ancona e miglioramento Ss16 (realizzazione), aeroporto di Ancona-Falconara (potenziare voli e collegamenti per lo sviluppo turistico e produttivo); miglioramento linea Fs Orte-Falconara e metropolitana di superficie Civitanova Marche-Albacina, Fano-Grosseto (modifica progettazione per ampliare il tratto marchigiano a 4 corsie); altre priorità sono la Banda ultra-larga (coprire tutto il territorio), ripristino della strada Fabriano-Sassoferrato. Completano le priorità infrastrutturali il primo tratto Pedemontana Mozzano-Comunanza (progettazione esecutiva) il nuovo tracciato Mezzina tra Campiglione di Fermo e Valmir, la progettazione della "Val Potenza" e, sul fronte idrogeologico e della carenza idrica, sfangamento e completamento delle condotte laghi di Cingoli, Gerosa e Mercatale e progetti di estensione degli impianti a pressione dei fiumi Tronto, Musone e Aso e Tenna. (ANSA).