Esplodono 2 bottiglie acido lasciate davanti a scuola Pesaro

(ANSA) - PESARO, 21 MAR - Due bottiglie di plastica contenenti acido solforico sono esplose oggi pomeriggio intorno alle 16:30 al cancello della scuola elementare Lubich in via Nitti a Pesaro. Non si sa chi le abbia lasciate in quel punto e perché. Qualcuno dice di aver visto fuggire una donna, ma non si hanno certezze. Le due bottiglie sarebbero scoppiate da sole dopo essersi gonfiate per l'acido. Per puro miracolo, le esplosioni non hanno colpito i bambini in uscita poco dopo le 16. Tracce di acido sono state ritrovate sulla pedana d'accesso della scuola. Sul posto, sono arrivati gli inquirenti della Squadra Mobile per gli accertamenti e i vigili del fuoco per ripulire il pavimento. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dello scherzo di cattivo gusto. La Scientifica della polizia ha repertato i materiali e ha cercato eventuali immagini di telecamere, ma sembra che non ce ne siano nella zona: la scuola ne è sprovvista. Attoniti genitori e residenti: "si fa fatica a crederci" dice un'insegnante mentre si allontana (ANSA).