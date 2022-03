Covid: salgono contagi casa riposo Jesi, 54 ospiti, 18 addetti

Salgono i contagi alla casa di riposo di Jesi: attualmente sono 54 gli ospiti e 18 gli operatori socio sanitari risultati positivi al Covid. Ne dà notizia l'Asp 9 responsabile della struttura. In una nota l'azienda servizi alla persona fa sapere che "gli anziani contagiati sono in buone condizioni di salute e solo per tre di essi è stato previsto il ricovero: uno in ospedale nel reparto Covid, gli altri due in Rsa. I medici dell'Usca monitorano quotidianamente la situazione e verificano che tutti i parametri, a partire dalla saturazione, siano normali". Tutti gli ospiti contagiati sono in isolamento nelle loro camere, in contatto con i familiari tramite tablet essendo sospese le visite. Gli operatori socio sanitari contagiati, fa sapere l'Asp9, sono stati e saranno sostituiti temporaneamente da altri assunti per l'occasione. "Nel frattempo - si legge nel comunicato - il personale presente si è messo totalmente a disposizione per coprire temporaneamente tutti i turni anche del personale assente nell'attesa che l'emergenza termini". (ANSA).