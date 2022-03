Covid: Marche, +5 ricoverati (196) e 4 deceduti in un giorno

Dopo il balzo da +16 ricoveri, ancora in aumento i degenti per Covid-19 nelle Marche che saranno in zona bianca da lunedì 21 marzo: +5 nell'ultima giornata e si attestano a 196 con 9 in Terapia intensiva (-1), 52 in Semintensiva (+1) e 135 in reparti non intensivi (+5); 26 dimessi in 24ore. Con questi numeri la saturazione di ricoveri in Terapia intensiva è del 3,5% (9 su 256 posti) mentre in Area medica sale al 18,3% (187 su 1.020). Il quadro di positivi si alimenti di altri 2.560 casi per un'incidenza che sale a 1.133,01 (ieri era 1.063,21). In un giorno registrate quattro donne decedute che fanno salire il totale regionale di vittime a 3.662: una 89enne di Osimo e una 92enne di Castelfidardo (Ancona), una 76enne di Grottammare (Ascoli Piceno) e una 87enne di Civitanova Marche (Macerata).

Il totale di positivi cresce fino a 15.528 (+336) e gli isolamenti domiciliari salgono a 25.225 (+829) mentre i guariti/dimessi arrivano a 343.386 (+2.220). Gli ospiti di strutture territoriali sno attualmente 133 e 27 le persone in osservazione nei pronto soccorso. (ANSA).