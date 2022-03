A Cupramontana rassegna oltre femminile su parole inclusive

Al via a Cupramontana (Ancona) la rassegna "Orme. Incontri oltre il femminile", fino al 6 giugno nel Comune con diversi eventi dedicati ai temi del femminile, del genere e del linguaggio, promossi da Comune, LaMuuf, Libreria indipendente Sabot e Aalto Aps. Ospiti della kermesse sono autrici, artiste, pensatrici e attiviste importanti nel panorama nazionale, da Rachele Borghi a Vera Gheno, con flash mob, presentazioni di libri e riviste, mostre, degustazione di vini, e workshop.

"Mai come oggi - spiega Maddalena Mennechella, assessora alla Cultura del Comune di Cupramontana - serve aprire un dibattito sui temi della rappresentazioni del femminile e del linguaggio inclusivo. I numeri crescenti dei reati d'odio e discriminazione, gli indicatori economici che raccontano storie di donne escluse sono segnali allarmanti".

Anticipato, il 13 marzo, dal flashmob di studenti sulla parità di genere, il programma si aprirà il 25 marzo ore 18 con "Effe come Effimere", mostra di fotografie ed illustrazioni di Fatma Ibrahimi, Federica Romagnoli e Martina Moretti, curata da LaMuuf; alle 21 al Teatro Concordia appuntamento con Rachele Borghi, attivista transfemminista e professora queer alla Sorbona di Parigi, sui temi di "Decolonialità e Privilegio".

La favola per ragazzi e ragazze "La storia del pesce Angela Davis", insolita unione tra ittica e femminismo decoloniale, sarà in teatro il 26 marzo con le due autrici del libro, Rachele Borghi e Camilla Penzo. Il 27 marzo le "Storie di vino al femminile" con le viticoltrici Giovanna Tiezzi, Mateja Gravner, Chiara Pepe ed Elena Pantaleoni. Il 9 aprile il documentarista Chicco Elia presenta "Generi" della la testata giornalistica QCode. Il 24 e 25 aprile laboratorio aperto a ragazzi e ragazze over 15 su "Illustrare il pensiero femminista con timbri, pigmenti e altre stoviglie", a cura del collettivo Le Vanvere.

Il 6 maggio Chiara Valerio presenta il suo nuovo libro "Così per sempre"; il 21 maggio appuntamento con le attiviste Marie Moise e Mackda Ghebremariam Tesfaù. Chiusura il 6 giugno al Teatro Concordia, con il talk della sociolinguista Vera Gheno, a partire dal suo libro "Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole". (ANSA).