4 kg eroina in ovuli da Pakistan,Ps smantella organizzazione

Un'organizzazione di trafficanti di droga prevalentemente composta da persone di origine straniera, ma anche di italiani, approfittando della necessità di trovare lavoro da parte di connazionali, li arruolava, inducendoli a trasportare dal Pakistan in Italia eroina pura in ovuli ingeriti dai corrieri. A fare luce sulla banda la Squadra Mobile di Ancona, Sezione criminalità organizzata, e il Commissariato di Senigallia con un'indagine, in corso da un anno, che ha già portato a 18 arresti. L'ultimo tassello dell'operazione "Mezza Luna d'oro" è arrivato ora con l'arresto di un giovane pakistano, ritenuto tra i vertici dell'organizzazione, finito in carcere.

L'attività investigativa, oltre agli arresti di persone con vari ruoli nell'organizzazione tra cui gli 'ovulatori, ha portato al sequestro nel complesso di circa 4 Kg di eroina.

L'illecita attività di traffico e spaccio della sola sostanza rinvenuta e sequestrata, avrebbe permesso di guadagnare ingenti somme di denaro nell'ordine di circa 850mila, tre volte il valore di acquisto della droga pura. Gli sviluppi investigativi condotti dalla Polizia Giudiziaria coordinata dalla Procura di Ancona, sono culminati con l'emissione da parte del Gip di un ordine di custosia cautelare in carcere per l'unico soggetto che era ancora in libertà. (ANSA).