Ucraina: a Loreto si prega per pace e vittime covid

(ANSA) - LORETO, 18 MAR - Il Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto e la Prelatura Lauretana accolgono "l'accorato invito della Presidenza Ccee (Consiglio Conferenze Episcopali Europee) ad unirsi in preghiera con la celebrazione di una Santa Messa, per invocare la pace in Ucraina e pregare per tutte le vittime della guerra e per i tanti morti a causa della pandemia da Covid-19". La Conferenza Episcopale Italiana, ricorda una nota, ha stabilito che per l'Italia la celebrazione sarà il giorno 18 marzo. Al Santuario della Santa Casa la S. Messa sarà presieduta alle ore 18:00 da Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto e Delegato Pontificio. I fedeli della Prelatura lauretana sono invitati a partecipare a questo momento di preghiera e le comunità religiose della Prelatura sono invitate ad unirsi a questa intenzione durante le loro celebrazioni del giorno. Tutti coloro che saranno impossibilitati a partecipare alla celebrazione, potranno seguirla in streaming su YouTube "Santa Casa Loreto" e su www.santuarioloreto. Inoltre sabato 19 marzo alle ore 16:00 in Piazza della Madonna, i ragazzi e i giovani di tutte le parrocchie della Prelatura con i loro sacerdoti "si uniranno in preghiera secondo le intenzioni di Papa Francesco per invocare il dono della pace in Ucraina".

(ANSA).