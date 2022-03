Raffaello: da Fano modello ligneo alla National Gallery

(ANSA) - FANO, 18 MAR - Anche il Centro Studi Vitruviani di Fano partecipa alla grande esposizione che la National Gallery di Londra dedica a Raffaello (The Credit Suisse Exhibition: RAPHAEL, 9 April - 31 July 2022), con il prestito del modello ligneo della Facciata di Palazzo Branconio dell'Aquila, di Raffaello. Prodotto dal Centro Studi Vitruviani insieme alle Scuderie del Quirinale per la mostra "Raffaello 1520-1483" a Roma nel 2020, sotto la direzione del prof. Francesco Paolo Di Teodoro, Politecnico di Torino e Museo Galileo di Firenze nonché componente del comitato scientifico del Centro Studi, con Emanuela Ferretti e Alessio Caporali, il grande plastico ligneo (cm 315 x cm 250) è stato realizzato da Opera Laboratori Fiorentini e, dopo Roma, è stato esposto anche a Zagabria, alla mostra "Raffaello - alle origini del mito" (2021), organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura e dall'Ambasciata Italiana a Zagabria. La mostra londinese della National Gallery, in cui sarà esposta anche La Muta, proveniente dalla Galleria delle Marche di Urbino, vuole esplorare, grazie anche a prestiti dai più grandi musei internazionali, l'intero mondo artistico del genio urbinate, dalla pittura al disegno, dall'architettura all'archeologia e alla poesia. "La presenza in questo straordinario evento dedicato al divin pittore - ha detto il presidente del Centro Dino Zacchilli - ci ripaga del rammarico di non averlo potuto celebrare anche qui a Fano, città di Vitruvio, che Raffaello considerava un suo maestro, con l'auspicio, al ritorno da Londra, di poter presentare l'opera anche alla nostra città". (ANSA).