Covid: nelle Marche incidenza torna sopra mille, +2.862 casi

(ANSA) - ANCONA, 18 MAR - Nelle Marche il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti, in risalita da varo giorni, torna oltre mille, attestandosi a 1.063,21, mentre si registrano nell'ultima giornata 2.862 nuovi casi covid, con una positività del 46,6% dei 6.146 tamponi diagnostici,, su un totale di 7.751 tamponi. Le persone con sintomi sono 562, i contatti stretti di casi positivi 814, i contatti domestici 661, i positivi in setting scolastico formativo 34, i contatti in ambiente di vita socialità 11, mentre per 751 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. Picco di contagi ad Ancona e provincia con 881 positivi, seguita da Macerata con 539, Pesaro Urbino con 454, Ascoli Piceno con 447, Fermo con 417, oltre a 124 casi fuori regione. Le fasce di età più interessate dalla circolazione del virus restano quelle 25-44 anni con 719 casi e 45-59 con 677 (in tutto 1.396), seguite da 60-69 anni con 367. (ANSA).