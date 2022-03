Covid: nelle Marche +16 ricoveri (191), 7 decessi

(ANSA) - ANCONA, 18 MAR - Impennata dei ricoveri legati al covid negli ospedali nelle Marche: 16 nelle ultime 24 ore, che fanno arrivare il numero complessivo a 191, dei quali 10 in terapia intensiva (+2), 51 in semi intensiva (+3) e 130 in reparti non intensivi (+11), oltre 28 dimessi, secondo i dati della Regione Marche. L'occupazione delle terapie intensive da parte di malati covid è al 4%, quella dell'area medica al 17,7%.

Ci sono stati 7 decessi, che fanno salire il totale a 3.658: sono morti 4 uomini e 3 donne, di età compresa tra 69 e 97 anni, sei con patologie pregresse, mentre un 69enne di Macerata non risulta ne avesse. Ci sono 38 persone in osservazione nei pronto soccorso, 138 ospiti nelle strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 15.192, tra ricoverati e isolamenti, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 24.396, di cui 917 sintomatici. I guariti dall'inizio della pandemia salgono a 341.166. (ANSA).