Covid: dg Asur Marche, dobbiamo coltivare memoria vittime

(ANSA) - ANCONA, 18 MAR - "In occasione della seconda Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus, istituita dal Parlamento per commemorare tutte le persone decedute a causa del Covid-19, vorrei tornare a rivolgere un ringraziamento nei confronti di tutti i professionisti sanitari che senza risparmiarsi si sono spesi con abnegazione per il bene della nostra comunità. Ed in questa ricorrenza il pensiero non può che andare in particolare a quanti fra di noi hanno pagato la dedizione alla cura del prossimo con il prezzo più alto: quello del sacrificio della propria vita e quello dei propri cari. I morti non fanno più rumore del crescere dell'erba, scriveva Giuseppe Ungaretti, spetta allora al ricordo vivido della nostra testimonianza coltivarne la memoria con rispetto e gratitudine". E' il messaggio del direttore generale dell'Asur Marche Nadia Storti in occasione della Giornata in memoria delle vittime del covid.

Varie iniziative sono in corso in questi giorni in tutte le Marche. A Cingoli oggi si è insedia il Consiglio comunale dei ragazzi, dedicato al ricordo delle vittime covid, in particolare al medico Francesco Foltrani, che contrasse il virus per non abbandonare i suoi pazienti. A Macerata, bandiere a mezz'asta oggi al Palazzo comunale di Macerata e un minuto di silenzio.

Presso l'Av 1 (Pesaro Urbino) ha invece listato a lutto le bandiere esposte davanti alla sua sede, anche in questo caso è stato osservato un minuto di silenzio. (ANSA).