Vino: Moncaro, Colonnara e Pisaurum in partnership "Marchedoc"

(ANSA) - MONTECAROTTO, 17 MAR - Terre Cortesi Moncaro, la cooperativa vitivinicolo di Montecarotto (Ancona) che riunisce circa 800 soci, ha annunciato l'avvio di nuova aggregazione tra vini marchigiani, dal nome "Marchedoc", grazie alla partnership commerciale con la cooperativa Marche Doc che detiene i marchi Colonnara, brand specializzato nella spumantistica, e Pisaurum che produce vini di qualità nell'area nord delle Marche.

L'accordo prevede la gestione commerciale della produzione "Marchedoc" da parte di Moncaro in modo da ottimizzare le risorse e valorizzare la distribuzione, oltre ad un supporto dal punto di vista produttivo. "L'accordo - spiega una nota stampa - favorisce quell'aggregazione commerciale che consentirà un ulteriore rafforzamento della presenza sui mercati nazionali e internazionali del vino made in Marche".

"L'aggregazione è un'arma vincente per l'affermazione sui mercati e per garantire agli agricoltori una remunerazione crescente del proprio lavoro. Siamo onorati di svolgere questo ruolo per il vino marchigiano" fa sapere Doriano Marchetti, presidente Moncaro. "Ora - aggiunge - Moncaro avrà il compito di gestire la gestione commerciale di ulteriori brand, riconoscibili e affermati presso i consumatori, favorendo quella sinergia positiva che punta a nuovi traguardi nel mondo del vino". (ANSA).