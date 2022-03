Teatro: Chiaravalle,nuova rassegna per "cittadini del cosmo"

(ANSA) - CHIARAVALLE, 17 MAR - Quattro appuntamenti tra teatro e musica al Teatro Valle di Chiaravalle (Ancona), per costruire in questi tempi di guerra i nuovi "cittadini del cosmo". Dopo i lunghi periodi di stop, e attività saltuarie, nella cittadina marchigiana la ripartenza della prima stagione di eventi, dal titolo "CosmiCittà" è sotto il segno della pace e della solidarietà, e nel nome di Maria Montessori.

Spiega l'assessore alla cultura, Francesco Favi: "In un'epoca di nuovi confini e conflitti, di crisi ambientali e lacerazioni geopolitiche, tra una pandemia non ancora finita e una atroce guerra appena iniziata, abbiamo bisogno più che mai della 'educazione cosmica' della Montessori. E i quattro appuntamenti in cartellone vogliono essere altrettante tappe di questo cammino per diventare 'cittadini del cosmo'". Primo appuntamento il 19 marzo ore 21 con lo spettacolo "Sorgete, donne!" ideato e diretto da Simona Lisi, ed ispirato all'appello che la pedagogista rivolse alle italiane nel 1906, invitandole ad iscriversi alle commissioni elettorali delle proprie città per chiedere il voto, e dieci maestre di Senigallia e Montemarciano risposero alla chiamata. Da questa storia lo spettacolo allarga lo sguardo sul tema dei diritti conquistati attraverso la forza della solidarietà femminile. A seguire il 31 marzo il concerto del cantautore napoletano Joe Barbieri con il suo album più autobiografico, "Tratto da una storia vera"; il 10 aprile la musica argentino con "Tango a dos voces", cantano Sarita Schena e Giacomo Medici, Massimiliano Pitocco al bandoneón e Massimiliano Caporale al pianoforte, danzatori Alessandro Esposto e Sara Porfiri; si chiude il 30 aprile alle 21 con "Sacrale", concerto elettroacustico in 7 movimenti con Marco Fagotti, Giovanni Ferri, Francesco Savoretti e Eolo Taffi, occasione meditativa e di relazione speciale con il pubblico.

