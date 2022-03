Covid: nuovo focolaio in casa riposo Jesi, 23 ospiti positivi

(ANSA) - JESI, 17 MAR - Registrato un nuovo focolaio di Covid alla casa di riposo di Jesi. A riferirlo L'Asp Ambito 9.

Nessun caso di Covid, invece, nelle altre tre strutture per anziani gestiti dall'Asp Ambito 9 a Cingoli, Apiro e Staffolo.

Dall'esito dei tamponi, su 100 ospiti della struttura di Jesi, 23 sono risultati positivi: una donna è stata ricoverata in ospedale per precauzione, tutti gli altri presentano solo sintomi lievi. Tra gli operatori, i positivi sono quattro.

Secondo l'Usca e il personale infermieristico interno alla struttura, le condizioni generali degli ospiti sarebbero buone; ieri la visita alla struttura, avviati il monitoraggio ed il protocollo sanitario. "Gli ospiti positivi - spiega nota - sono stati trasferiti immediatamente nella zona di isolamento destinata al Covid. Sono state pertanto sospese tutte le visite dei familiari e le attività di gruppo. I familiari potranno continuare a contattare i proprio congiunti da remoto attraverso i tablet già utilizzati in passato per analoghe circostanze".

La prossima settimana è previsto un nuovo tampone per verificare l'evoluzione della situazione. L'ultimo caso di positività alla casa di riposo di Jesi si era registrato nel novembre scorso ed aveva coinvolto tre utenti. (ANSA).