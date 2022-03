Taglio abusivo querce, 2 denunce,sequestro 30 quintali legna

I carabinieri forestali di Comunanza (Ascoli Piceno), attraverso attività di indagine con l'ausilio di fotocamere posizionate in punti di interesse, hanno denunciato a piede libero due persone per avere, in concorso tra loro, tagliato abusivamente decine di piante di quercia roverella, orniello e carpino nero all'interno del bosco ad alto fusto radicato in area demaniale, "Monterosso", di proprietà del comune di Comunanza. Gli autori del taglio si sono appropriati del materiale legnoso e per tale motivo denunciati per presunto reato di furto.

Il bosco "Monterosso" di Comunanza risulta tutelato dal Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per le sue caratteristiche di particolare pregio ambientale e paesaggistico. Le utilizzazioni boschive eseguite all'interno del complesso forestale devono essere autorizzate ed è necessario attenersi alle prescrizioni in esse contenute.

Eseguire lavori in difformità, che alterano l'aspetto paesaggistico dei luoghi, può comportare pertanto violazioni di carattere penale punite con la reclusione da uno a quattro anni.

I carabinieri forestali di Comunanza hanno sequestrato il materiale legnoso abbattuto illegalmente, ossia circa 30 quintali di legna, che è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).