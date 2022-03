Covid: Marche,+2.424 casi, incidenza oltre 900, +3 ricoveri

(ANSA) - ANCONA, 16 MAR - Continua a salire nelle Marche il tasso di incidenza cumulativo arrivato a 908,16 (ieri 862,99) su 100mila abitanti, con 2.424 nuovi casi di Covid in 24 ore, 42,9% su 5.644 tamponi del percorso diagnostico a fronte di 7.357 tamponi totali.

I ricoverati sono 168 (+ 3 su ieri), mentre i dati della Regione Marche indicano che c'è stato un decesso nell'ultima giornata. Su 2.424 nuovi postivi, ci sono 484 persone con sintomi, 648 contatti stretti di casi positivi, 620 contatti domestici, 25 positivi in setting scolastico formativo, 17 contatti in ambiente di vita/socialità, mentre per 593 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici.

La provincia di Ancona supera i 700 nuovi positivi (723), seguita da Macerata con 472, Ascoli Piceno con 426, Fermo con 343, Pesaro-Urbino con 332, oltre a 128 casi di fuori regione.

Il maggior numero di casi si registra nelle fasce di età 25-44 anni con 638 e 45-59 con 527. Su 168 ricoveri legati al Covid, 8 sono in terapia intensiva (-4), 46 in semi-intensiva (+2), 114 in reparti non intensivi (+5). Secondo la Regione Marche, l'occupazione di posti letto per Covid è al 3,1% per le terapie intensive, al 15,7% per l'area medica.

E' morta una 94enne di Castelfidardo, e il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale a 3.649. Ci sono 11 persone nei pronto soccorso, 135 ospiti nelle strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 14.162, tra ricoverati e isolamenti, le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 21.863. I guariti dall'inizio della pandemia salgono a 336.454. (ANSA).