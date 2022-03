Comunali: Jesi; Matteo Marasca candidato sindaco per civiche

Sarà l'avvocato 37enne Matteo Marasca il candidato sindaco che raccoglierà, a Jesi, l'eredità politica del sindaco uscente Massimo Bacci. Alle prossime elezioni amministrative, si misurerà contro il candidato sindaco della coalizione di centro sinistra, Lorenzo Fiordelmondo, avvocato 46enne . Scelto e sostenuto dalle liste civiche, Marasca si è dimesso dalla presidenza dell'Asp Ambito 9, e si è presentato oggi in conferenza alla stampa con il suo programma e i candidati dlela sua lista. In questa occasione ha annunciato di voler tenere per sé la delega dei lavori pubblici in caso di vittoria, e che annuncerà metà della sua giunta prima delle elezioni.

Un candidato sindaco "Per Jesi", così si è presentato il candidato delle civiche, presente il sindaco Bacci. "Mi candido a sindaco - ha detto - perché vorrei che le persone possano continuare a vivere in una città curata, inclusiva, attrattiva, dinamica, ma anche entusiasta delle proprie potenzialità. Mi candido perché ritengo necessario costruire una squadra di uomini e di donne affidabile e coesa, capace di realizzare un programma concreto di proposte e di progetti, come avvenuto in questi anni". (ANSA).