Ucraina: sindaco Treia, modello sisma per accogliere famiglie

(ANSA) - ANCONA, 15 MAR - "Il modello di accoglienza delle famiglie ucraine in fuga dalla guerra può ispirarsi a quello adottato per il terremoto. Gli si può dare un aiuto diretto, come il contributo di autonoma sistemazione, così che possano trovare una soluzione in autonomia e il nucleo famigliare venga protetto": a suggerirlo è il sindaco di Treia (Macerata) Franco Capponi. Nel suo comune ha già accolto più di una decina di ucraini e si dice convinto che "non sono migranti che possono essere sistemati dentro grandi strutture di accoglienza, hanno bisogno di continuare a vivere la loro quotidianità come famiglie singole". "Questo modello di accoglienza diffusa, nel nostro piccolo, lo stiamo adottando - aggiunge -. Lo suggeriremo anche alla Regione Marche, anche perché già altre Regioni del nord lo stanno proponendo a quanto mi risulta". "Dobbiamo fare di tutto perché queste persone possano riacquisire un briciolo di tranquillità in attesa di tornare, speriamo quanto prima, nel loro Paese", conclude Capponi. (ANSA).