Morto Tagliolini, ricordo in Consiglio Pesaro "vuoto enorme"

La seduta del Consiglio comunale di Pesaro si è aperta ieri pomeriggio con il ricordo di Daniele Tagliolini, ex sindaco di Peglio ed ex presidente della Provincia di Pesaro urbino, morto a 44 anni a causa di una malattia che lo affliggeva da qualche mese. "Un amico e un amministratore di cui andavamo tutti orgogliosi - ha ricordato il presidente dell'Assemblea Marco Perugini -. Ho imparato tanto da lui, dalla passione che metteva in tutto ciò che faceva".

Prima del minuto di silenzio, il toccante pensiero del sindaco di Pesaro Matteo Ricci: "Sono giorni molto difficili per chi ha avuto l'onore di conoscere e collaborare con Daniele. È stato un giovanissimo sindaco appassionato della sua terra. Un punto di riferimento per tanti, grazie anche alla sua capacità di fare rete. Era un amministratore dai valori molto chiari. Un ambientalista del fare, che ha provato a sperimentare nuove fonti di energia rinnovabili e a diffonderle in tutta la provincia". Tagliolini è stato presidente della Provincia per quattro anni, "guidando il territorio con grande spirito di sacrificio, in uno dei momenti più difficili. Non si è mai risparmiato, ha sempre difeso l'autorevolezza dell'Ente e quella delle aree interne. Ha sempre portato avanti una visione di insieme di tutto il territorio provinciale, cercando di non smettere mai di programmare. È stato così fino all'ultimo istante, "ci siamo sentiti il giorno prima della sua morte per programmare insieme le infrastrutture dei prossimi decenni. Ci ha voluto lasciare guardando al futuro. Sempre avanti, come diceva lui".

Da oltre un anno era presidente di Marche Multiservizi: "In poco tempo aveva già conquistato tutti, impegnandosi in temi spinosi come i rifiuti e l'acqua. - ha ricordato Ricci - Sempre con una visione provinciale e un grande senso di disponibilità verso gli altri". A pochi giorni dalla sua scomparsa, "sentiamo un vuoto enorme. Per lui la politica non era improvvisazione ma dedizione, fatica, studio e sperimentazione sul campo. Il Comune si impegnerà a dare seguito al suo impegno e pensiero politico, per far sì che Daniele venga ricordato. Una perdita enorme, il pensiero e la vicinanza a tutta la famiglia". (ANSA).